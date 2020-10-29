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В Беларуси перестанут признавать дипломы, полученные за границей
29.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Желающие получать образование за границей белорусы имеют на это право, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время назначения новых помощников по Брестской области, Гродненской области и Минску.
По его словам, безопасность студентов остается важнейшим вопросом. "Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди".
Глава государства напомнил, что все были студентами в свое время. "Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой".
При этом он обратил внимание, что некоторые хотят ехать учиться за границей. Сейчас белорусов приглашают на учебу "поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут".
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Глава государства считает, что белорусским студентам в иностранных университетах промывают мозги, а на родине пятая колонна не нужна.
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