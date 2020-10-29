В Беларуси перестанут признавать дипломы, полученные за границей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Желающие получать образование за границей белорусы имеют на это право, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время назначения новых помощников по Брестской области, Гродненской области и Минску.

По его словам, безопасность студентов остается важнейшим вопросом. "Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди".

Глава государства напомнил, что все были студентами в свое время. "Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой".

При этом он обратил внимание, что некоторые хотят ехать учиться за границей. Сейчас белорусов приглашают на учебу "поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут".

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