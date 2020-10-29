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«Был очень теплый, добрый такой разговор». Лукашенко рассказал о звонке Помпео

29.10.2020 17:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bankstoday.net

Сегодня, назначая новых помощников по Гродненской и Брестской областям, а также по Минску, Александр Лукашенко упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео.

Лукашенко заявил, что в Гродно были случаи вывешивания польских флагов, но «если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит». Он также обратил внимание на «поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной». «И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - цитирует Лукашенко Белта.

В связи с этим он упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео. По словам Лукашенко, с госсекретарем у него «очень добрые отношения».

«Все, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - поведал Лукашенко.

"Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях", - добавил он.

Именно наличием данных вопросов на западных направлениях Лукашенко объяснил назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня, назначая новых помощников по Гродненской и Брестской областям, а также по Минску, Александр Лукашенко упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с...
 
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