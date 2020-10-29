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Путин не считает необходимым менять договор о Союзном государстве
Источник материала: АФН
Владимир Путин не считает необходимым что-либо менять в договоре с Беларусью о создании Союзного государства.
"В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено. Мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно", - заявил Путин на форуме "Россия зовет!", передает ТАСС.
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Владимир Путин не считает необходимым что-либо менять в договоре с Беларусью о создании Союзного государства.
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