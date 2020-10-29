Путин не считает необходимым менять договор о Союзном государстве

Источник материала: АФН

Владимир Путин не считает необходимым что-либо менять в договоре с Беларусью о создании Союзного государства.

"В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено. Мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно", - заявил Путин на форуме "Россия зовет!", передает ТАСС.