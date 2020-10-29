Путин утверждает, что не вмешивается в вопрос новых выборов в Беларуси

Источник материала: АФН

Вопрос о президентских выборах в Беларуси должны решать граждане этой страны, Россия в это не вмешивается, говорит Путин.

"По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси - это должен определять сам белорусский народ и руководство Беларуси, мы в эти вопросы не лезем", - сказал Путин, выступая на форуме.

По его мнению, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, заявив о возможности изменений в Конституцию.

"На что бы я обратил внимание, это на то, что действующий президент Александр Григорьевич Лукашенко объявил, уже сказал об этом публично и неоднократно, более того, предпринял конкретные шаги для реализации того, что им было сказано, а именно о возможности внесения изменений в действующий Основной закон, в Конституцию, либо о принятии новой Конституции. И, как он сам сказал, организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов", - продолжил Путин.

"Я думаю, что, исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации, это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам", - добавил он.

По мнению Путина, всем политическим силам следует «включились в этот процесс и … влиять на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса" вместо того, чтобы огульно обвинять Лукашенко в намерении схитрить.