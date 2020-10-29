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Лукашенко назначил своих помощников в трех регионах на западе Беларуси

29.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение общественной безопасности – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед новыми помощниками президента в регионах, передает «МИР 24».

Новые посты займут представители силового блока. Валерий Вакульчик, ранее занимавший пост госсекретаря Совбеза, назначен инспектором по Брестской области. Экс-глава Министерства внутренних дел Юрий Караев поедет на соответствующую должность в Гродненский регион, а его заместитель по МВД Александр Барсуков стал помощником президента по Минску.

«Полномочия их будут значительно шире. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором, контроль за деятельностью кадров. Полностью, всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора. А также надо выработать систему работы помощников с президентом. Один раз в месяц, раз в два месяца, в квартал. Помощники от президента не должны быть отрезаны», – указал Лукашенко.

Президент высказал доверие назначенцам, предупредив, что они едут на западные границы Беларуси, а это одни из самых ответственных участков.

«Для меня это очень важное решение главы государства, о назначении на этот участок. Уверен, что справлюсь с этой задачей. И надеюсь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа», – сказал помощник президента Беларуси, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.

Сегодня же Лукашенко назначил и нового министра внутренних дел. Им стал Иван Кубраков. До настоящего времени работал начальником Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.



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Теги: Минск
 
 
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