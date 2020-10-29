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Лукашенко назначил своих помощников в трех регионах на западе Беларуси
29.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение общественной безопасности – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед новыми помощниками президента в регионах, передает «МИР 24».
Новые посты займут представители силового блока.
Президент высказал доверие назначенцам, предупредив, что они едут на западные границы Беларуси, а это одни из самых ответственных участков.
«Для меня это очень важное решение главы государства, о назначении на этот участок. Уверен, что справлюсь с этой задачей. И надеюсь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа», – сказал помощник президента Беларуси, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.
Сегодня же Лукашенко назначил и нового министра внутренних дел. Им стал Иван Кубраков. До настоящего времени работал начальником Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.
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Новые посты займут представители силового блока.
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