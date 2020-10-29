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МВД сообщило о задержании подростков, которые бросили коктейль Молотова в милицейскую машину (видео)

29.10.2020 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что сотрудники уголовного розыска Брестчины установили двоих несовершеннолетних, которые повредили автомобиль Жабинковского РОВД и применили насилие к милиционерам.

«Преступление было совершено вечером 11 августа. В центре Жабинки местные милиционеры охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной „ГАЗели“ полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Снаряд разбился рядом с машиной, однако вспыхнувший огонь повредил обшивку буса. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, — информирует МВД. — Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль. Парень пояснил, что таким образом хотел отвлечь правоохранителей от службы».

Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего задержанного и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Сообщается, что фигурант ранее не судим и не привлекался к административной ответственности.

«Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина», — добавили в МВД.

 
 
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В МВД сообщили, что сотрудники уголовного розыска Брестчины установили двоих несовершеннолетних, которые повредили автомобиль Жабинковского РОВД и применили...
 
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