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В релизном трейлере Watch Dogs: Legion показали трассировку лучей
Источник материала: Onliner
Сегодня состоялся релиз игры Watch Dogs: Legion от Ubisoft. У нее оказались смешанные оценки от критиков на агрегаторе Metacritic — 77 баллов. В опубликованном трейлере показывают, как игра выглядит с трассировкой лучей на основе технологии NVIDIA RTX и без нее.
Игру ругают за устаревший движок, бессмысленное развитие и рутинные, повторяемые из раза в раз сражения. Хвалят за открытый и хорошо проработанный в деталях открытый мир, интересные головоломки и возможность переключаться между жителями Лондона.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Сегодня состоялся релиз игры Watch Dogs: Legion от Ubisoft. У нее оказались смешанные оценки от критиков на агрегаторе Metacritic — 77 баллов. В опубликованном трейлере показывают,...
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