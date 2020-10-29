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В релизном трейлере Watch Dogs: Legion показали трассировку лучей

29.10.2020 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся релиз игры Watch Dogs: Legion от Ubisoft. У нее оказались смешанные оценки от критиков на агрегаторе Metacritic — 77 баллов. В опубликованном трейлере показывают, как игра выглядит с трассировкой лучей на основе технологии NVIDIA RTX и без нее.

Игру ругают за устаревший движок, бессмысленное развитие и рутинные, повторяемые из раза в раз сражения. Хвалят за открытый и хорошо проработанный в деталях открытый мир, интересные головоломки и возможность переключаться между жителями Лондона.

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Сегодня состоялся релиз игры Watch Dogs: Legion от Ubisoft. У нее оказались смешанные оценки от критиков на агрегаторе Metacritic — 77 баллов. В опубликованном трейлере показывают,...
 
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