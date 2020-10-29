«А если взрыв?» Лукашенко возмутился призывами к забастовке на «Гродно Азоте»

Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко провел кадровые перестановки, назначил нового министра внутренних дел, а Караева, Вакульчика и Барсукова определил на должности своих помощников в Гродненской, Брестской и Минской областях соответственно. «Как военным людям», он приказал им навести «порядок в областях», особенно подчеркнув его необходимость в Гродно, сообщает БЕЛТА.

— Это что такое — призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос, — заявил Лукашенко.

Напомним, утром 26 октября сотрудники цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4» отказались принимать смену, однако в цехах оставались рабочие ночной смены, которые следили за безопасностью. Некоторые провели там более 20 часов и остались на третью (ночную) смену. По словам рабочих, утром 27 октября смену приняла «сборная солянка наполовину из третьей смены и наполовину из других». Работников не хватало в том числе потому, что многие люди находятся на больничных. Однако в пресс-службе «Белнефтехима» эту информацию опровергли, назвав происходящее «имитацией забастовки». В последние дни пересменка в обоих цехах шла своим чередом, хотя в коллективе остаются бастующие и болеющие работники.