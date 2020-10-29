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«А если взрыв?» Лукашенко возмутился призывами к забастовке на «Гродно Азоте»
Источник материала: Onliner
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— Это что такое — призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос, — заявил Лукашенко.
Напомним, утром 26 октября сотрудники цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4»
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