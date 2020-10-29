ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А если взрыв?» Лукашенко возмутился призывами к забастовке на «Гродно Азоте»

29.10.2020 17:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко провел кадровые перестановки, назначил нового министра внутренних дел, а Караева, Вакульчика и Барсукова определил на должности своих помощников в Гродненской, Брестской и Минской областях соответственно. «Как военным людям», он приказал им навести «порядок в областях», особенно подчеркнув его необходимость в Гродно, сообщает БЕЛТА.

— Это что такое — призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности  важнейший вопрос, — заявил Лукашенко.

Напомним, утром 26 октября сотрудники цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4» отказались принимать смену, однако в цехах оставались рабочие ночной смены, которые следили за безопасностью. Некоторые провели там более 20 часов и остались на третью (ночную) смену. По словам рабочих, утром 27 октября смену приняла «сборная солянка наполовину из третьей смены и наполовину из других». Работников не хватало в том числе потому, что многие люди находятся на больничных. Однако в пресс-службе «Белнефтехима» эту информацию опровергли, назвав происходящее «имитацией забастовки». В последние дни пересменка в обоих цехах шла своим чередом, хотя в коллективе остаются бастующие и болеющие работники.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Лукашенко провел кадровые перестановки, назначил нового министра внутренних дел, а Караева, Вакульчика и Барсукова определил на должности своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Граница с Литвой закрыта. Белорусы не могут вернуться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика