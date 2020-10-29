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Граница с Литвой закрыта. Белорусы не могут вернуться

29.10.2020 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во второй половине дня стала распространяться информация о закрытии границы с Литвой. Неизвестно, кто стал инициатором такого решения: Беларусь или Литва, однако вернуться на родину наши граждане не могут. В ГПК подтвердили эту информацию, уточнив, что решение принято в связи с пандемией.

Граница с Литвой закрыта. Белорусы не могут вернуться

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — рассказал Onliner оперативный дежурный одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать». Также пока неизвестно, сколько времени продлится ограничение на въезд.

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Сегодня во второй половине дня стала распространяться информация о закрытии границы с Литвой. Неизвестно, кто стал инициатором такого решения: Беларусь или Литва,...
 
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