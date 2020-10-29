Лукашенко: «Будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей»

Источник материала: Onliner

Лукашенко высказался о ситуации в «некоторых студенческих коллективах», поручив обеспечить безопасность и дать спокойно учиться тем, кто этого хочет. «Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10—15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой», — цитирует его БЕЛТА. В это время 15 человек продолжают протестовать.

Александр Лукашенко также прокомментировал намерение некоторых студентов уехать за границу: «Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Кого-то там оставят — одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых».

Предостерег: «Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет».

Прозвучала и абсолютно новая инициатива: «Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей».