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Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну
Источник материала: Tut.by
Во второй половине дня к нам в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белоорусы не могут вернуться в страну — их разворачивают на границе. Официальной информации об этом пока нет.
На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.
Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу.
Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы.
Дозвониться в пресс-службу Погранкомитета пока не удалось.
— К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, —
Будет дополнено.
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Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем - со стороны Литвы.
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