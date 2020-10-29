Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну

Источник материала: Tut.by

Во второй половине дня к нам в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белоорусы не могут вернуться в страну — их разворачивают на границе. Официальной информации об этом пока нет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу.

Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы.

Дозвониться в пресс-службу Погранкомитета пока не удалось.

— К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — сообщил Onliner со ссылкой на оперативного дежурного Гродненской таможни. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать".

Будет дополнено.