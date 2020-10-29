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«Порядок в областях». Лукашенко направил силовиков присматривать за регионами
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко провел очередную рокировку в силовом блоке. Эксперты увидели в назначениях попытки укрепить властную вертикаль в регионах и снизить зависимость от силовиков в центре.
Отставка Караева
В Беларуси сменился министр внутренних дел. Юрий Караев отправлен помощником президента в Гродненскую область.
Опытный командир милицейских спецбригад во время массовых протестов в Беларуси появлялся в эфире гостелеканалов не часто.
После жестких разгонов демонстраций и чрезмерного насилия в изоляторах он
Караев также
Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников ожидал отставки Караева. По информации эксперта, Караев изначально не хотел быть министром внутренних дел и «по состоянию здоровья надеялся соскочить на легкую работу в одну из постсоветских интеграционных структур». Но его настойчиво попросили обеспечить правопорядок на выборах.
Поротников не связывает отставку Караева с милицейской жестокостью против мирных демонстрантов.
«Он выполнял тот приказ, который ему отдали. Никакой ответственности перед нынешней властью за пытки он не понесет. Если идти на уступки в одном, то придется идти на уступки во многих других вопросах. Лукашенко на это вряд ли не пойдет», — говорил руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog в комментарии для Naviny.by еще в сентябре.
Безопасность в регионах
Вместе с Караевым наводить порядок в регионах будут бывший глава КГБ и госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик и бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Первый стал помощником президента по Брестской области, второй — по Минску.
Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками
Он отметил, что в компетенцию Вакульчика и Караева будет входить армейская составляющая: «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать».
Он также поставил задачу по взаимодействию своих помощников с Министерством обороны, КГБ и МВД в центре.
Назначение Караева и Вакульчика помощниками президента в регионах не следует рассматривать как их понижение и даже не просто как плановую перетасовку силовиков,
«Дело в том, что среди трех основных опор поддержки Лукашенко (силовики, властная вертикаль и Кремль), самая шаткая опора — это вертикаль власти в лице руководства исполкомов. Вакульчик и Караев назначены дополнительными перекрестными контролирующими по самым неспокойным регионам, чтобы упредить расшатывание вертикали через возможный саботаж со стороны исполкомовцев или их явное откалывание», — убежден аналитик.
По
Параноидальный страх
Новым министром внутренних дел стал Иван Кубраков, который до назначения возглавлял минскую милицию. «У нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме», —
Кстати, в начале октября командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, комментируя протесты в столице, заявил, что Кубраков сыграл «колоссальную роль в защите народа». «Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе — участников несанкционированных мероприятий», — сказал Балаба.
Журналист Игорь Ильяш, который следит за рокировками в силовом блоке, не считает их многоуровневыми политтехнологическими комбинациями и даже не имитацией уступок протестующим. По его
«За последние несколько месяцев МВД превратилось в системообразующее ведомство государства, именно на штыках силовиков сегодня держится трон Лукашенко. Вероятно, Лукашенко всерьез испугался, что в нынешней конструкции белорусской военной хунты он потихоньку стал превращаться в лишнее звено, от которого без труда можно избавиться. Снизить свою тотальную зависимость от силовиков он старается внезапными кадровыми перестановками», — отмечает обозреватель.
Он отметил «беспрецедентную интенсивность таких перестановок» — всего лишь за два с половиной месяца, в разгар острейшего политического кризиса, было целиком обновлено руководство МВД, КГБ, КГК, Генпрокуратуры и Совбеза.
«Во времена Сталина министров в такой ситуации просто расстреливали. Ныне же с почетом переводят на эфемерные должности. Если уж Лукашенко убирает даже такого безнадежно замазанного в крови человека как Караев, значит, он не просто никому не доверяет. Он уже откровенно боится своих силовиков», — считает Игорь Ильяш.
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А новым министром внутренних дел стал бывший глава минской милиции, который сыграл «колоссальную роль в защите народа».
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