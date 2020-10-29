«Порядок в областях». Лукашенко направил силовиков присматривать за регионами

Александр Лукашенко провел очередную рокировку в силовом блоке. Эксперты увидели в назначениях попытки укрепить властную вертикаль в регионах и снизить зависимость от силовиков в центре.





Отставка Караева

В Беларуси сменился министр внутренних дел. Юрий Караев отправлен помощником президента в Гродненскую область.

Опытный командир милицейских спецбригад во время массовых протестов в Беларуси появлялся в эфире гостелеканалов не часто.

После жестких разгонов демонстраций и чрезмерного насилия в изоляторах он извинился за травмы «попавшим под раздачу». Но перед уходом с должности главы МВД выступил с воинственной риторикой: «Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем».

Караев также заявил , что на протесты вышли «сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной и спокойной жизни». За милицейскую жестокость против мирных демонстрантов Караев попал под санкции Евросоюза.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников ожидал отставки Караева. По информации эксперта, Караев изначально не хотел быть министром внутренних дел и «по состоянию здоровья надеялся соскочить на легкую работу в одну из постсоветских интеграционных структур». Но его настойчиво попросили обеспечить правопорядок на выборах.

Поротников не связывает отставку Караева с милицейской жестокостью против мирных демонстрантов.

«Он выполнял тот приказ, который ему отдали. Никакой ответственности перед нынешней властью за пытки он не понесет. Если идти на уступки в одном, то придется идти на уступки во многих других вопросах. Лукашенко на это вряд ли не пойдет», — говорил руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog в комментарии для Naviny.by еще в сентябре.

Безопасность в регионах

Вместе с Караевым наводить порядок в регионах будут бывший глава КГБ и госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик и бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Первый стал помощником президента по Брестской области, второй — по Минску.



Александр Барсуков и Юрий Караев



Наталья Кочанова и Валерий Вакульчик

Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками задачу обеспечить безопасность в регионах. «Это очень важно вам как военным людям — порядок в областях», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в компетенцию Вакульчика и Караева будет входить армейская составляющая: «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать».

Он также поставил задачу по взаимодействию своих помощников с Министерством обороны, КГБ и МВД в центре.

Назначение Караева и Вакульчика помощниками президента в регионах не следует рассматривать как их понижение и даже не просто как плановую перетасовку силовиков, считает директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев. По его мнению, Лукашенко самыми преданными силовиками укрепляет свою властную вертикаль и страхуется от ее развала.

«Дело в том, что среди трех основных опор поддержки Лукашенко (силовики, властная вертикаль и Кремль), самая шаткая опора — это вертикаль власти в лице руководства исполкомов. Вакульчик и Караев назначены дополнительными перекрестными контролирующими по самым неспокойным регионам, чтобы упредить расшатывание вертикали через возможный саботаж со стороны исполкомовцев или их явное откалывание», — убежден аналитик.

По мнению Андрея Елисеева, назначение Вакульчика и Караева также свидетельствует о дальнейшей эволюции политического режима в сторону персоналистского военного режима.

Параноидальный страх

Новым министром внутренних дел стал Иван Кубраков, который до назначения возглавлял минскую милицию. «У нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме», — объяснил назначение Лукашенко.



Иван Кубраков

Кстати, в начале октября командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, комментируя протесты в столице, заявил, что Кубраков сыграл «колоссальную роль в защите народа». «Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе — участников несанкционированных мероприятий», — сказал Балаба.

Журналист Игорь Ильяш, который следит за рокировками в силовом блоке, не считает их многоуровневыми политтехнологическими комбинациями и даже не имитацией уступок протестующим. По его мнению , это просто результат параноидального страха Лукашенко.

«За последние несколько месяцев МВД превратилось в системообразующее ведомство государства, именно на штыках силовиков сегодня держится трон Лукашенко. Вероятно, Лукашенко всерьез испугался, что в нынешней конструкции белорусской военной хунты он потихоньку стал превращаться в лишнее звено, от которого без труда можно избавиться. Снизить свою тотальную зависимость от силовиков он старается внезапными кадровыми перестановками», — отмечает обозреватель.

Он отметил «беспрецедентную интенсивность таких перестановок» — всего лишь за два с половиной месяца, в разгар острейшего политического кризиса, было целиком обновлено руководство МВД, КГБ, КГК, Генпрокуратуры и Совбеза.

«Во времена Сталина министров в такой ситуации просто расстреливали. Ныне же с почетом переводят на эфемерные должности. Если уж Лукашенко убирает даже такого безнадежно замазанного в крови человека как Караев, значит, он не просто никому не доверяет. Он уже откровенно боится своих силовиков», — считает Игорь Ильяш.