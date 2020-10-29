Галерея современного искусства «Ў» закрывается

Минская галерея современного искусства «Ў» (ул. Октябрьская, 19) объявила о закрытии. Также закрывается работавший при галерее «Ў бар».





Последним проектом, реализованным командой галереи, станет выставка «Кранальная дыстанцыя», которая открылась 26 октября.

Закрытие проекта связано со сменой партнеров, новый состав которых будет развивать пространство на Октябрьской, 19 под брендом «Вершы». Под этим названием будут работать и культурное пространство, и бар.

«Закрытие проекта имеет много причин, и решение, принято основателями, очень сложное. Но теперь время перемен, и мы верим, что все перемены к лучшему. Галерея достойно исполнила свою миссию и реализовала немало прекрасных проектов», — отметила соосновательница галереи, ее директор и куратор Валентина Киселева. Она покидает состав партнеров.

Галерея «Ў» открылась в 2009 году на проспекте Независимости, 37а. На Октябрьскую переехала в 2018-м.