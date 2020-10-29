|
Киев назвали четвертым городом мира по загрязнению воздуха
Источник материала: Навiны
Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.
За ними расположились Киев (Украина), Мумбаи (Индия), Бишкек (Кыргызстан), Пекин (Китай), Ухань (Китай), Белград (Сербия), Катманду (Непал).
За рейтингом загрязненности воздуха можно следить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)