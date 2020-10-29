В Беларуси начнут готовить пилотов гражданской авиации

Пилотов гражданской авиации в Беларуси планируют начать готовить в 2021 году. Об этом сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 29 октября на пресс-конференции, приуроченной ко Дню работников гражданской авиации (1 ноября).





Прежде в Беларуси пилотов коммерческой авиации не готовили — они проходили подготовку в России, Украине, странах Балтии.

«Мы сейчас фактически начали работу по открытию летных специальностей. Первых курсантов рассчитываем набрать в 2021 году. Уже разработаны требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору, медицинскому освидетельствованию поступающих. Департамент разработал авиационные правила по подготовке летного состава. Сейчас идет выборов воздушных судов и тренажеров», — рассказал Сикорский.

Также, по его словам, готовится проектная документация для строительства тренажерного центра на территории Белорусской государственной академии авиации.

Как отметил глава департамента по авиации, в настоящее время спрос на авиационных специалистов как в Беларуси, так и за рубежом достаточно большой.

«Поэтому мы сейчас очень серьезное внимание уделяем также подготовке в Белорусской государственной академии авиации инженерно-технического и диспетчерского персонала для того, чтобы эта подготовка осуществлялась в соответствии со всеми европейскими стандартами. В гражданской авиации сейчас профессионализм является мерой конкурентоспособности», — сказал Сикорский.