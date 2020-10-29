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Следующий год в армии Беларуси объявлен годом боевой готовности
29.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Следующий учебный год в Вооруженных Силах Беларуси объявлен годом боевой готовности, заявил министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин, подводя итоги второго дня оперативного сбора с командным составом Вооруженных Сил.
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Ключевым мероприятием следующего учебного года станет совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021", которое пройдет на территории Беларуси.
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