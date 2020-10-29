Задержаны подростки, бросившие в милицейское авто коктейль Молотова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Личности, бросившие в милицейскую машину коктейль Молотова, были установлены сотрудниками уголовного розыска Брестского района, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Ими оказались двое подростков 15 и 16 лет. Младший изготовил зажигательную смесь, а старший бросил ее в автомобиль Жабинковского РОВД, комментирует задержание Чемоданова. Фигурант дела заявил, что пытался отвлечь сотрудников правоохранительных органов от службы.

На 16-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с взрывчатыми веществами", заявила представитель МВД. Ранее подросток судим не был.

На родителей младшего фигуранта дела милиция составит протокол, так как 15-летний парень еще не достиг возраста уголовной ответственности. Ему грозит повторная постановка на учет: ранее за подростком числилась мелкая кража.

Вечером 11 августа в Жабинке в сторону авто местных милиционеров полетел коктейль Молотова. От бутылки с горючей жидкостью и зажженной тряпки начался пожар. От противоправных действий никто не пострадал.

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