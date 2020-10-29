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Apple создает конкурента поисковику Google
29.10.2020 17:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: theindianwire.com
Об этом стало известно Financial Times.
Apple решила создать собственный поисковик, который заменит Google, использующийся по умолчанию на айфонах и айпадах.
Financial Times отмечает, что одно из недавних обновлений iOS 14 уже может выполнять некоторые наиболее популярные поисковые запросы без использования Google.
Косвенным подтверждением этой информации является то, что в 2018 году Apple наняла на работу Джона Джаннандреа, который ранее возглавлял в Google поисковый департамент. Помимо этого, Apple регулярно публикует объявления о поисках разработчиков, которым предложено заниматься «реализацией архитектуры инновационной поисковой технологии».
Сейчас Apple получает от Google 8-12 миллиардов долларов в год за то, что поисковик Google по умолчанию используется на айфонах и айпадах. Это составляет 15-20% всей годовой прибыли Apple.Минюст США 26 октября подал антимонопольный иск против Google — ведомство настаивает, что соглашение с Apple является незаконной практикой, так как используется для защиты монополии Google и подавления конкуренции, пишет
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Об этом стало известно Financial Times.
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