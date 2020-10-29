Источник материала: Ежедневник

фото: theindianwire.com

Об этом стало известно Financial Times.

Apple решила создать собственный поисковик, который заменит Google, использующийся по умолчанию на айфонах и айпадах.

Financial Times отмечает, что одно из недавних обновлений iOS 14 уже может выполнять некоторые наиболее популярные поисковые запросы без использования Google.

Косвенным подтверждением этой информации является то, что в 2018 году Apple наняла на работу Джона Джаннандреа, который ранее возглавлял в Google поисковый департамент. Помимо этого, Apple регулярно публикует объявления о поисках разработчиков, которым предложено заниматься «реализацией архитектуры инновационной поисковой технологии».

Сейчас Apple получает от Google 8-12 миллиардов долларов в год за то, что поисковик Google по умолчанию используется на айфонах и айпадах. Это составляет 15-20% всей годовой прибыли Apple.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple создает конкурента поисковику Google Об этом стало известно Financial Times.

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