Белорусские экспресс-тесты на коронавирус появились в аптеках: сколько стоят и где купить

Источник материала: Myfin

Фото: slutsk-gorod.by

28 октября тесты белорусского производства («Мульти Лаб») были в продаже в 90 аптеках, расположенных в основном в Минске и в Минской области.

В Минске, например, их продают аптеки по проспекту Независимости, 58 и 103, на улице Максима Богдановича, 130, Франциска Скорины, 24/4, улице Сухая,4 и других аптеках.



В настоящее время около 160 белорусских аптек в различных регионах страны (в Могилевской, Гродненской, Гомельской и других областях) имеют тест-полоски в продаже. Подробнее смотрите на сайте.

Что в итоге?

Тест-полоски белорусского производства на определение COVID-19 стоят от 28,75 до 33,54 рубля и отпускаются без рецепта врача.