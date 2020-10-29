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Белорусские экспресс-тесты на коронавирус появились в аптеках: сколько стоят и где купить
Источник материала: Myfin
28 октября тесты белорусского производства («Мульти Лаб») были в продаже в 90 аптеках, расположенных в основном в Минске и в Минской области.
В Минске, например, их продают аптеки по проспекту Независимости, 58 и 103, на улице Максима Богдановича, 130, Франциска Скорины, 24/4, улице Сухая,4 и других аптеках.
В настоящее время около 160 белорусских аптек в различных регионах страны (в Могилевской, Гродненской, Гомельской и других областях) имеют тест-полоски в продаже. Подробнее смотрите на сайте.
Что в итоге?
Тест-полоски белорусского производства на определение COVID-19 стоят от 28,75 до 33,54 рубля и отпускаются без рецепта врача.
Источник: Myfin.by
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Белорусские тест-полоски на определение COVID-19 появились в продаже в различных аптеках Минска и областей республики. Об этом сообщается на сайте по поиску...
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