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Лукашенко: Принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей

29.10.2020 18:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко поручил правительству принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей.

"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых», - рисует пенсионер мрачную картину.

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет. Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - заявил Лукашенко.

Он также потребовал обеспечить «безопасность» студентов.

"Очень важный вопрос - безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой"…

 
 
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Лукашенко поручил правительству принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей.
 
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