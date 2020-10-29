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Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну

29.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во второй половине дня стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну — их разворачивают на границе. Официальной информации об этом пока нет.

Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну
На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу.

Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы.

Дозвониться в пресс-службу Погранкомитета пока не удалось.

— К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — сообщил Onliner со ссылкой на оперативного дежурного Гродненской таможни. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать".


 
В МИД Беларуси пока не обладают информацией о закрытии границы, но в ведомстве отметили, что «идут консультации с Госпогранкомитетом». 

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что «граница открыта, самолеты прилетают». Ближайший рейс из Варшавы должен приземлиться в 17.50. Там отметили, что сейчас по этому поводу многие звонят и назвали информацию о закрытых границах «слухами — самолеты улетают и прилетают».
 
 
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Во второй половине дня стали поступать сообщения от пользователей о том, что белоорусы не могут вернуться в страну — их разворачивают на границе. Официальной...
 
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