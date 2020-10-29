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Путин призвал Лукашенко не хитрить. Или не его?

29.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", высказался о текущей ситуации в Беларуси.



Так, комментируя прошедшие в августе выборы президента Беларуси и начавшиеся после них протесты, а также возможность проведения повторных выборов на пост главы государства, он заявил, что вопрос о выборах в республике должен решать исключительно белорусский народ.

"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, ВСЕ политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента  Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", – сказал президент РФ.

Поскольку Лукашенко своих оппонентов держит в тюрьме, то включиться в диалог им, мягко говоря, сложно. Так что не сложно догадаться, кому адресован призыв не хитрить. 
 
 
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Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", высказался о текущей ситуации в Беларуси.
 
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