ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот как нынче "вызывают" свидетелей: сисадмина "Сильных новостей" почти сутки "опрашивали" в отделении

29.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудника «Сильных новостей» Евгения Суворова освободили из милиции. Его продержали ночь в отделении и опросили по делу Вихора

Как рассказал Евгений, вчера, 28 октября, вечером в районе 23 часов его задержали сотрудники милиции возле магазина рядом с домом.

Всю ночь его продержали в Центральном РОВД, выпустили только около 13 часов 29 октября.

По словам Евгения, причина задержания — опрос в качестве свидетеля по делу о смерти Александра Вихора, которого задержали в первые дни протестов, после чего Александр погиб, а родители парня несколько месяцев пытаются добиться правды.

В тот день, 9 августа, Евгений Суворов видел момент задержания Александра на ул. Советской в Гомеле и снимал на камеру происходящее.

После ночи в РОВД Евгения отвезли в Следственный комитет для опроса, после чего отпустили.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудника «Сильных новостей» Евгения Суворова освободили из милиции. Его продержали ночь в отделении и опросили по делу Вихора
 
Новости дня
Новости разные
 
Галерея современного искусства «Ў» закрывается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика