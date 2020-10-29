Как рассказал Евгений, вчера, 28 октября, вечером в районе 23 часов его задержали сотрудники милиции возле магазина рядом с домом.





Всю ночь его продержали в Центральном РОВД, выпустили только около 13 часов 29 октября.





По словам Евгения, причина задержания — опрос в качестве свидетеля по делу о смерти Александра Вихора, которого задержали в первые дни протестов, после чего Александр погиб, а родители парня несколько месяцев пытаются добиться правды.





В тот день, 9 августа, Евгений Суворов видел момент задержания Александра на ул. Советской в Гомеле и снимал на камеру происходящее.





После ночи в РОВД Евгения отвезли в Следственный комитет для опроса, после чего отпустили.







