Неизвестные решили испортить бчб-мурал в Грушевке, и вот чем все закончилось

Источник материала: Onliner

История мурала во дворе многоэтажки на Дзержинского, 11 хорошо прослеживается в картинках — для местных жителей это стало своего рода комиксом. Сперва на трансформаторной будке появился бчб-флаг с грушей, потом — граффити с изображением приковавшего себя шахтера, а в конце концов — надпись «смерть» и большое нецензурное слово, которое теперь красуется прямо над детской площадкой. Рассказываем о неприятном завершении истории одного стрит-арт объекта.

В начале месяца постройка за детской площадкой выглядела так.





Потом территорию решили «привести в порядок» какие-то люди без опознавательных знаков. Вместо флага появилось большое белое пятно.





Вскоре местные жители снова сориентировались и нарисовали граффити с солигорским шахтером Юрием Корзуном, отказавшимся подниматься на поверхность в знак протеста.





После кто-то снова решил доработать рисунок с помощью красной и зеленой краски, а также надписи «Я за батьку».





А вчера вечером народное творчество просто было испорчено словом «смерть» и обсценной лексикой.





Местные жители буквально словили писавших слова мужчин. Как минимум один из них живет в этом же доме. Люди позвонили в милицию, однако, по их словам, по вызову приехал ОМОН (в МВД этот факт отрицают, их комментарий можно прочесть ниже).

— Омоновцы поздоровались с этими людьми, потом посадили их в машину и увезли. Но уже через полчаса один из них снова был во дворе, только уже без кепки, — рассказывает нам председатель товарищества собственников этого дома Анатолий Османов. — Я по камерам посмотрел, где живет этот человек — это наш сосед. Они на детской площадке пили пиво, я их баночку аккуратно положил в пакет, чтобы предоставить милиционерам — там наверняка куча отпечатков. ТС подает документы в РУВД, РОСК и прокуратуру.

Я у вас вчера читал историю про мужчину, который получил больше 13 тысяч рублей штрафа за надписи на асфальте. Мне вчерашняя история кажется крайне похожей. Надеюсь, милиция займется вопросом.

Мы обратились в пресс-службу МВД Мингорисполкома, где рассказали свою версию произошедшего.

— Вызов был. Но на место выбывал не ОМОН, а сотрудники Московского РУВД. По приезду людей там не было — только лежали баллончики из-под краски. Милиционеры сфотографировали стену и баллончики, опросили людей, которые стояли рядом. Они сказали, что не видели, кто сделал надписи.

У нас зарегистрирован материал, по которому проводится проверка. Фотографии людей, которые сделали местные жители, будут приобщены к материалам дела, — прокомментировала Наталья Ганусевич.