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Беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT» запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

29.10.2020 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» проходит опытно-промышленная эксплуатация беспилотного электромобиля «ГАЗель NEXT». Автомобиль эксплуатируется, выполняет конкретные бизнес-задачи по перевозке производственных грузов по дорогам вместе с другими участниками движения.

«Группа ГАЗ», «Газпром нефть» и НГТУ им. Р. Е. Алексеева проводят опытно-промышленную эксплуатацию беспилотного электромобиля «ГАЗель NEXT» на дорогах одного из самых крупных нефтяных месторождений России — Южно-Приобском. Электромобиль стал полноценным элементом транспортной сети предприятия и перевозит производственные грузы между объектами. Контроль за беспилотником ведется через специальное приложение: удаленный оператор получает запрос от логистического центра и направляет машину, работающую в полностью беспилотном режиме, в точки загрузки и выгрузки по одному из заданных маршрутов.

«Группа ГАЗ» совместно с НГТУ им. Р. Е. Алексеева разработала алгоритмы и системы, позволяющие автомобилю безопасно передвигаться по различным видам дорожного покрытия и даже на участках с частичным или полным отсутствием дорожной разметки, в том числе в типичных зимних условиях, характерных для северных широт России.

Беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT» запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

Следующий шаг нижегородского автопроизводителя — создание совместно с партнерами стандартных, коммерчески эффективных решений по внедрению беспилотного транспорта в логистические цепочки промышленных предприятий и складского хозяйства. Однако конкретных сроков реализации этих планов сейчас никто не называет.

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На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» проходит опытно-промышленная эксплуатация беспилотного электромобиля «ГАЗель NEXT». Автомобиль эксплуатируется,...
 
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