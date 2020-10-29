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Галерея «Ў» и «Ў бар» закрываются
Источник материала: Tut.by
Причин для закрытия
— Но сейчас время перемен, и мы верим, что все изменится к лучшему! Галерея выполнила свою миссию и реализовала множество замечательных проектов. Девиз, который мы когда-то придумали — «искусство и безусловная любовь» — это ритм, который, я надеюсь, созвучен биению ваших сердец, — говорит Валентина Киселева, одна из соучредителей.
Закрытие проектов связано со сменой партнеров: из числа акционеров выходят Валентина Киселева, Анна Чистосердова, Александр Василевич и Надежда Зелянкова. Валентина — соучредитель проекта, управляющий партнер, директор и куратор галереи. Анна — соучредитель проекта, управляющий партнер, арт-директор галереи. Александр, один из инициаторов и соучредителей проекта,
Новый состав партнеров будет развивать пространство на Октябрьской, 19 под брендом «Вершы». Под этим названием будут работать и бар, и культурное пространство.
Последним проектом, реализованным командой в галерее, станет выставка
— Наша деятельность, и даже больше, — жизнь, на протяжении последних 11 лет подарила огромное количество замечательных друзей и партнеров, невероятный опыт и сделала современное белорусское искусство заметным не только в стране, но и за рубежом. Закрыть проект — трудное решение, но я считаю, что искусство и безусловная любовь всегда побеждают, — сказала Анна Чистосердова.
Галерея начала работать в 2009 году в помещении на Независимости, 37а и стала одним из главных центров культурной жизни Минска. В 2018 году «Ў»
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Галерея современного искусства «Ў» и «Ў бар» закрываются. Об этом сообщили представители площадок. Культурное пространство и бар на Октябрьской, 19 впредь будут...
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