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Галерея «Ў» и «Ў бар» закрываются

29.10.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Галерея современного искусства «Ў» и «Ў бар» закрываются. Об этом сообщили представители площадок. Культурное пространство и бар на Октябрьской, 19 впредь будут функционировать под брендом «Вершы».


Галерея «Ў». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Причин для закрытия галереи «Ў» и «Ў бара» много, говорят представители площадок.

— Но сейчас время перемен, и мы верим, что все изменится к лучшему! Галерея выполнила свою миссию и реализовала множество замечательных проектов. Девиз, который мы когда-то придумали — «искусство и безусловная любовь» — это ритм, который, я надеюсь, созвучен биению ваших сердец, — говорит Валентина Киселева, одна из соучредителей.

Закрытие проектов связано со сменой партнеров: из числа акционеров выходят Валентина Киселева, Анна Чистосердова, Александр Василевич и Надежда Зелянкова. Валентина — соучредитель проекта, управляющий партнер, директор и куратор галереи. Анна — соучредитель проекта, управляющий партнер, арт-директор галереи. Александр, один из инициаторов и соучредителей проекта, находится под стражей более двух месяцев и признан политическим заключенным. Надежда присоединилась к команде в 2010 году в качестве директора по развитию, позже стала одним из партнеров. Один из соучредителей и партнеров галереи «Ў» и «Ў бара» — Валентин Лосев — продолжит свое участие в новом проекте на Октябрьской, 19.

Новый состав партнеров будет развивать пространство на Октябрьской, 19 под брендом «Вершы». Под этим названием будут работать и бар, и культурное пространство.


Бар «Ў». Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Последним проектом, реализованным командой в галерее, станет выставка «Кранальная дыстанцыя», которая стартует 29 октября в 19.00. Она начнет демонстрироваться еще в галерее «Ў», а продолжит в пространстве под новым названием — «Вершы».

— Наша деятельность, и даже больше, — жизнь, на протяжении последних 11 лет подарила огромное количество замечательных друзей и партнеров, невероятный опыт и сделала современное белорусское искусство заметным не только в стране, но и за рубежом. Закрыть проект — трудное решение, но я считаю, что искусство и безусловная любовь всегда побеждают, — сказала Анна Чистосердова.

Галерея начала работать в 2009 году в помещении на Независимости, 37а и стала одним из главных центров культурной жизни Минска. В 2018 году «Ў» переехала на Октябрьскую, 19.

 
Теги: Минск
 
 
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Галерея современного искусства «Ў» и «Ў бар» закрываются. Об этом сообщили представители площадок. Культурное пространство и бар на Октябрьской, 19 впредь будут...
 
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