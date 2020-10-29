Уехать на хутор. Семь мест в Беларуси, где можно спрятаться от плохих новостей и эпидемий

Источник материала: Tut.by

Для тех, кого новости последних дней вгоняют в депрессию и кому город не кажется уже уютным и безопасным местом, у нас есть совет: попробуйте сменить обстановку, отдохните в деревне или на хуторе хотя бы пару дней. Тем более что у нас в стране таких уединенных мест немало. Вот несколько таких местечек, где можно отключить телефон и пожить для себя.

Хутор у Немана (возле Столбцов)

Уединенный домик на настоящем хуторе посреди леса. Рядом — Неман. Это аутентичное белорусское жилье, органично дополненное всеми современными удобствами.









Это не новострой, а удачная реконструкция очень старой усадьбы.





Отличный вариант провести выходные вдвоем вдали от людей. Этот дом, кстати, — победитель конкурса «Дачные истории».

Хутор в пуще

Хутор «Троки» расположен в Налибокской пуще. Всего 50 километров от Минска — и вы в окружении нетронутой природы.









Кроме созерцания близкого леса в осеннем тумане под треск дров в камине, можно попариться в бане, окунуться в бассейн, посидеть в бочке с горячей водой (фурако).





Со всеми удобствами

Для требовательных к комфорту есть современный дом в деревне Чуденичи рядом с горнолыжными центрами «Силичи» и «Логойск». Он оснащен всеми системами безопасности, wi-fi. Есть терраса для отдыха, барбекю. Про этот дом, кстати, мы уже писали три года назад. Здесь можно почитать, кто его проектировал и чем он интересен.









Дом-шалаш

Этот дом треугольной формы находится в тихой деревне Заболоть (Минская область). Клевое место для уединенного отдыха и самосозерцания, где можно расслабиться и насладиться покоем. Баня и купель этому посодействуют.





Жилье сдается на airbnb.com. Из отзывов уже побывавших здесь посетителей следует, что здесь еще и вкусно кормят.





Дом-яйцо на воде

Если путешествие на круизном лайнере в этом году отменяется, можно просто пожить на воде. На озере Лоша в Узденском районе построили хаус-бот — мини-жилье на понтоне.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это уникальный дом, спроектированный известным архитектором Львом Агибаловым. Подробнее о нем можно почитать здесь .

Просто на берегу

Этот деревянный домик стоит на берегу озера Девино. Он небольшой, но очень уютный и светлый, с дровяным камином в гостиной.









В описании на сайте airbnb.com говорится, что «вся эта красота не для приверед. В доме нет горячей воды и душа. Мы подумали, что это было бы слишком большой роскошью. Поэтому, если вы не брезгуете пить родниковую воду вместо проточной, то вы на правильном пути».

Дома на острове

Островок между двух озер Ивесь и Шо отрезан от цивилизации ручьями и болотами. И это просто отлично: мы как раз и ищем уединения! Здесь можно пожить в одном из 5 деревянных домов, спрятанных среди сосен.



Фото: holiday.by









Жилье здесь со всеми удобствами. Очень атмосферное место.