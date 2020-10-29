|
Уехать на хутор. Семь мест в Беларуси, где можно спрятаться от плохих новостей и эпидемий
Источник материала: Tut.by
Для тех, кого новости последних дней вгоняют в депрессию и кому город не кажется уже уютным и безопасным местом, у нас есть совет: попробуйте сменить обстановку, отдохните в деревне или на хуторе хотя бы пару дней. Тем более что у нас в стране таких уединенных мест немало. Вот несколько таких местечек, где можно отключить телефон и пожить для себя.
Хутор у Немана (возле Столбцов)
Уединенный домик на настоящем хуторе посреди леса. Рядом — Неман. Это аутентичное белорусское жилье, органично дополненное всеми современными удобствами.
Отличный вариант провести выходные вдвоем вдали от людей. Этот дом, кстати, —
Хутор в пуще
Хутор «Троки» расположен в Налибокской пуще. Всего 50 километров от Минска — и вы в окружении нетронутой природы.
Кроме созерцания близкого леса в осеннем тумане под треск дров в камине, можно попариться в бане, окунуться в бассейн, посидеть в бочке с горячей водой (фурако).
Со всеми удобствами
Для требовательных к комфорту есть современный дом в деревне Чуденичи рядом с горнолыжными центрами «Силичи» и «Логойск». Он оснащен всеми системами безопасности, wi-fi. Есть терраса для отдыха, барбекю. Про этот дом, кстати, мы уже писали три года назад.
Дом-шалаш
Этот дом треугольной формы находится в тихой деревне Заболоть (Минская область). Клевое место для уединенного отдыха и самосозерцания, где можно расслабиться и насладиться покоем. Баня и купель этому посодействуют.
Жилье сдается на airbnb.com. Из отзывов уже побывавших здесь посетителей следует, что здесь еще и вкусно кормят.
Дом-яйцо на воде
Если путешествие на круизном лайнере в этом году отменяется, можно просто пожить на воде. На озере Лоша в Узденском районе построили хаус-бот — мини-жилье на понтоне.
Это уникальный дом, спроектированный известным архитектором Львом Агибаловым. Подробнее о нем можно почитать
Просто на берегу
Этот деревянный домик стоит на берегу озера Девино. Он небольшой, но очень уютный и светлый, с дровяным камином в гостиной.
В описании на сайте airbnb.com говорится, что «вся эта красота не для приверед. В доме нет горячей воды и душа. Мы подумали, что это было бы слишком большой роскошью. Поэтому, если вы не брезгуете пить родниковую воду вместо проточной, то вы на правильном пути».
Дома на острове
Островок между двух озер Ивесь и Шо отрезан от цивилизации ручьями и болотами. И это просто отлично: мы как раз и ищем уединения! Здесь можно пожить в одном из 5 деревянных домов, спрятанных среди сосен.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь мест в Беларуси, где можно спрятаться от плохих новостей и эпидемий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)