Возле медуниверситета в Минске проходит акция солидарности с отчисленными студентами

Около 200 человек собралось в Минске возле Белорусского государственного медицинского университета на акцию солидарности с отчисленными студентами.





Кроме сокурсников, отчисленных пришли поддержать медработники, выпускники БГМУ, родители, студенты Белорусского государственного университета. Собравшихся угощают пиццей, принесли воду.

Сначала в холле состоялся разговор с преподавателем стоматологического факультета. Она сообщила окружившим ее людям, за что отчисляют студентов. По словам преподавателя, у одного или у двух отчисленных зафиксировано до 36 часов пропусков занятий. «Какой из него будет врач!» — заявила преподаватель. Она также сообщила, что администрация вуза старается найти некоторым отчисленным студентам рабочие места. Преподаватель не смогла ответить на вопрос, за что отчислены другие студенты. По последним данным, из БГМУ отчислен 21 студент.





Вскоре к вузу подъехали автозак и микроавтобус, похожий на те, в которых ездят силовики. Вокруг ходят милиционеры в форме. Выходящих из здания студентов и сотрудников вуза собравшиеся встречают аплодисментами. Участники акции держат плакаты «Студенты БГМУ — наши дети», «Салідарнасць — наша зброя», «Способность думать — угроза национальной безопасности?», «МГМИ — БГМУ. Выпуски 1992, 1990 против насилия», «Отчисли всех, крыса» и др.









К собравшимся вышел проректор по воспитательной работе Павел Маркауцан и сообщил, что сегодня с 8 часов утра в ректорате идет диалог со студентами, их родителями и завтра он продолжится. На предложение собрать всех желающих в актовом зале вуза представитель администрации сказал, что «это будет бардак». «Выбрана инициативная группа, с ними и будем общаться», — заявил он.

Отчислять студентов, участвующих в акциях протеста, 27 октября потребовал Александр Лукашенко.