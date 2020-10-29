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Прибалтика опять добавит дискомфорта Беларуси, уже не из-за БелАЭС ― эксперт

29.10.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Прибалтика опять добавит дискомфорта Беларуси, и это не бойкот БелАЭС ― эксперт

Проекты приграничного сотрудничества стран, которые финансировались из бюджета ЕС, в региональном аспекте были достаточно полезны, "потому что обычно они максимально деполитизированы и нацелены на улучшение бытовой жизни простых граждан", отмечает собеседник радио Sputnik. 

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Напомним, накануне власти Литвы приостановили выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству, так же поступила и Латвия. По словам  главы литовского МВД Риты Тамашюнен, "выделение средств белорусским партнерам приостановлено с учетом политической ситуации в Беларуси".

"Обычно такие программы оказывают позитивный эффект и до них добираются в последнюю очередь. Даже когда прибалтийские страны рвали отношения с Россией, тема приграничного сотрудничества еще более-менее теплилась в отношениях", ― напоминает Рекеда.

То, что происходит сейчас с приграничным сотрудничеством Литвы, Латвии и Беларуси, это показатель того, что прибалтийские республики намерены всерьез и надолго производить давление на Беларусь и по всем направлениям, не только информационному и дипломатическому по официальным каналам, но и вплоть до регионального, рассуждает эксперт. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"С другой стороны, рычагов давления на Беларусь у прибалтийских республик не так много, и это один из них, который на общегосударственном уровне в Беларуси будет не слишком заметен, на региональном уровне со временем Беларусь это почувствует, но это будет некритично, просто окажется дополнительным дискомфортом", ―  резюмирует собеседник.

Программу приграничного сотрудничества Литвы, Латвии и Беларуси Евросоюз одобрил в ноябре 2015 года. На реализацию всей программы, включающей порядка 80 проектов, было предусмотрено финансирование в размере 74 млн евро. В рамках программы утверждение прошли около полусотни проектов по развитию пограничной инфраструктуры, телекоммуникаций, культурные, образовательные и природоохранные инициативы,  авансовое финансирование на их реализацию направлялось участникам во всех трех странах. Средства белорусским участникам до сих пор переводили их партнеры, являющиеся членами ЕС.

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