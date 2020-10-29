|
Прибалтика опять добавит дискомфорта Беларуси, уже не из-за БелАЭС ― эксперт
29.10.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Проекты приграничного сотрудничества стран, которые финансировались из бюджета ЕС, в региональном аспекте были достаточно полезны, "потому что обычно они максимально деполитизированы и нацелены на улучшение бытовой жизни простых граждан", отмечает собеседник радио Sputnik.
Напомним, накануне власти Литвы приостановили выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству, так же поступила и Латвия. По словам главы литовского МВД Риты Тамашюнен, "выделение средств белорусским партнерам приостановлено с учетом политической ситуации в Беларуси".
"Обычно такие программы оказывают позитивный эффект и до них добираются в последнюю очередь. Даже когда прибалтийские страны рвали отношения с Россией, тема приграничного сотрудничества еще более-менее теплилась в отношениях", ― напоминает Рекеда.
То, что происходит сейчас с приграничным сотрудничеством Литвы, Латвии и Беларуси, это показатель того, что прибалтийские республики намерены всерьез и надолго производить давление на Беларусь и по всем направлениям, не только информационному и дипломатическому по официальным каналам, но и вплоть до регионального, рассуждает эксперт.
© Sputnik / Виктор Толочко
Программу приграничного сотрудничества Литвы, Латвии и Беларуси Евросоюз одобрил в ноябре 2015 года. На реализацию всей программы, включающей порядка 80 проектов, было предусмотрено финансирование в размере 74 млн евро. В рамках программы утверждение прошли около полусотни проектов по развитию пограничной инфраструктуры, телекоммуникаций, культурные, образовательные и природоохранные инициативы, авансовое финансирование на их реализацию направлялось участникам во всех трех странах. Средства белорусским участникам до сих пор переводили их партнеры, являющиеся членами ЕС.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда Беларусь ощутит последствия от остановки приграничного сотрудничества с Прибалтикой по программе Евросоюза, и каким будет эффект, рассуждает директор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)