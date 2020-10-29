«Макрон приказал вывести войска на улицы Франции

Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен

После теракта в Ницце безопасность усилят также в школах, отметил он.





Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Расследование произошедшего ведет антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!».





пишет Лента.ру. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом. Он также заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа,Лента.ру.







