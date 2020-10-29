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Теперь "Ваше превосходительство" будут оборонять регионы. Эксперт о новом назначении генералов

29.10.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кадровые решения президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении новых помощников в областях нужно рассматривать как укрепление регионов накануне масштабной политической реформы, а не банальное понижение кого-то в должности, уверен эксперт в области конституционного строительства и международного права.

Неожиданное решение главы государства не является понижением для Вакульчика и Караева – у них еще может быть новый виток карьеры.

"Я уверен, что речи о понижении кого-то в должности не идет, это шаг по усилению регионов. Хотя это было достаточно неожиданное, нестандартное решение, но оно говорит о том, что президент очень переживает за регионы в сложившейся ситуации", – заявил собеседник Sputnik.


Вакульчик

"По сути, губернатор, а если называть вещи своими именами, председатель облисполкома, хозяйственник, а сейчас нужно решать более сложные задачи. Особенно накануне исторического момента – в стране грядет реформа политической системы, соответственно, будет значительно усиливаться роль и губернаторов и регионов", – отметил эксперт.

Для руководства страны, считает собеседник Sputnik, важно во время политической реформы, которая коснется и избирательной системы, чтобы "был порядок на местах и была четкая обратная связь с Минском, поэтому президент пошел на такой шаг".

Эксперт не исключает того, что такие назначения будут иметь долгосрочную перспективу.

"Возможно, для кого-то из вновь назначенных это путь к новому витку карьеры, все будут зависеть от того, как человек себя проявит на должности помощника", – сообщил собеседник Sputnik.

"Возьмем, например Вакульчика. Он тяжеловес, кто может сказать, что Вакульчик пошел на понижение, это же полная ерунда. Вакульчик пошел укреплять регионы: ему, Караеву, Барсукову поставлена четкая задача по регионам с учетом грядущей политической трансформации", – сказал эксперт


Караев

При этом он заявил: не исключает, что кто-то из них может стать в будущем губернатором. "После реформы, я думаю, у губернаторов будет огромные полномочия, поэтому я здесь вижу нестандартный ход главы государства по укреплению регионов", – сказал эксперт. Он также уточнил, что неслучайно президент поставил задачу прописать полномочия своих помощников.

Собеседник агентства также пояснил, что в соответствии с законодательством освобождение от должности происходит автоматически при назначении на должность помощника президента по области.

"В трудовой книжке не может же быть две записи одновременно – и госсекретарь Совбеза или министр и помощник президента", – сказал собеседник Sputnik.
 
 
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Кадровые решения президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении новых помощников в областях нужно рассматривать как укрепление регионов накануне...
 
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