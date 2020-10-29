Неожиданное решение главы государства не является понижением для Вакульчика и Караева – у них еще может быть новый виток карьеры.





"Я уверен, что речи о понижении кого-то в должности не идет, это шаг по усилению регионов. Хотя это было достаточно неожиданное, нестандартное решение, но оно говорит о том, что президент очень переживает за регионы в сложившейся ситуации", – заявил собеседник Sputnik.









Вакульчик





"По сути, губернатор, а если называть вещи своими именами, председатель облисполкома, хозяйственник, а сейчас нужно решать более сложные задачи. Особенно накануне исторического момента – в стране грядет реформа политической системы, соответственно, будет значительно усиливаться роль и губернаторов и регионов", – отметил эксперт.





Для руководства страны, считает собеседник Sputnik, важно во время политической реформы, которая коснется и избирательной системы, чтобы "был порядок на местах и была четкая обратная связь с Минском, поэтому президент пошел на такой шаг".





Эксперт не исключает того, что такие назначения будут иметь долгосрочную перспективу.





сообщил собеседник Sputnik. "Возможно, для кого-то из вновь назначенных это путь к новому витку карьеры, все будут зависеть от того, как человек себя проявит на должности помощника", –собеседник Sputnik.





"Возьмем, например Вакульчика. Он тяжеловес, кто может сказать, что Вакульчик пошел на понижение, это же полная ерунда. Вакульчик пошел укреплять регионы: ему, Караеву, Барсукову поставлена четкая задача по регионам с учетом грядущей политической трансформации", – сказал эксперт









Караев





При этом он заявил: не исключает, что кто-то из них может стать в будущем губернатором. "После реформы, я думаю, у губернаторов будет огромные полномочия, поэтому я здесь вижу нестандартный ход главы государства по укреплению регионов", – сказал эксперт. Он также уточнил, что неслучайно президент поставил задачу прописать полномочия своих помощников.





Собеседник агентства также пояснил, что в соответствии с законодательством освобождение от должности происходит автоматически при назначении на должность помощника президента по области.





"В трудовой книжке не может же быть две записи одновременно – и госсекретарь Совбеза или министр и помощник президента", – сказал собеседник Sputnik.











