Маразм крепчал... С бело-красной клумбы в Пинске убрали красные цветы

Ещё недавно у памятника «Партизанам Полесья» цветочная клумба напоминала бело-красно-белый флаг. Сегодня красного цвета в ней больше нет. Клумба стала одноцветной. При этом "нормализовали" только эту клумбу, цветочные насаждения рядом не тронули, пишет