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Маразм крепчал... С бело-красной клумбы в Пинске убрали красные цветы

29.10.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Была клумба «бело-красно-белой», а стала...
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так клумба выглядела в августе

Ещё недавно у памятника «Партизанам Полесья» цветочная клумба напоминала бело-красно-белый флаг. Сегодня красного цвета в ней больше нет. Клумба стала одноцветной. При этом "нормализовали" только эту клумбу, цветочные насаждения рядом не тронули, пишет Медиа-Полесье.
 
 
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