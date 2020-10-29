Коммунальное ЧП в районе площади Победы. По дороге течет кипяток

Источник материала: Onliner

Читатели сообщают, что в районе площади Победы, на улице Марьевской, произошло ЧП. Сообщается, что по дороге течет теплая вода.

— Сейчас на дороге сливают горячую воду, идет испарение, — сообщают нам очевидцы.





Чтобы узнать, что же произошло на площади Победы, мы позвонили в Минские тепловые сети. Вот что нам рассказали:

— Произошло повреждение на магистрали, течет сетевая вода. Сейчас мы ее откачиваем, чтобы можно было продолжать работы. Если идет сильное парение, значит, идет кипяток. Устранять планируем до десяти вечера, — рассказали Onliner в диспетчерской Минских тепловых сетей.







