«Впадаем в ковидную кому». Галерея «Ў» и бар «Ў» закрываются

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что галерея современного искусства «Ў» и бар «Ў» закрываются. Об этом Onliner сообщили представители площадок. Впредь эти пространства будут работать под брендом «Вершы», рассказала одна из соучредительниц Анна Чистосердова.

— Наши проекты закрываются, вернее было бы сказать — «впадают в ковидную кому». Закрытие связано со сменой партнеров. Дело в том, что последний год для галереи был очень сложным: все запланированные с конца марта проекты из-за ситуации с пандемией были отменены или перенеслись. А вот наш последний проект, выставку «Кранальная дыстанцыя», мы открываем сегодня. Это вторая выставка в течение 10 месяцев, которую мы смогли сделать. Думаем, что сейчас время немного поменять формат — такова мировая тенденция.

По словам Анны Чистосердовой, уже существуют идеи по смене формата пространства.

— Оно не поменяет свою направленность, останется культурным пространством, предназначенным для организации культурных и образовательных программ. Новый состав партнеров будет развивать его под новым брендом «Вершы», — добавила Чистосердова.



