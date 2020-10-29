«Просили расписаться в приказе и забрать трудовую книжку». Из МГЛУ начали увольнять преподавателей

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что из МГЛУ начинают увольнять преподавателей, участвовавших в студенческих акциях протеста. Как минимум троих из них пригласили в отдел кадров. Сообщается, что это количество может доходить до 10 человек. В то же время доцента Наталью Дулину уже пригласили забрать трудовую книжку. О том, что сейчас происходит в вузе, мы поговорили с тремя преподавателями — Натальей Дулиной, Анной Абловой и Ксенией Катковой.

Наталья Дулина, доцент кафедры итальянского языка

Наталью Дулину наши читатели могут помнить по видео, на которых она обсуждает забастовку со студентами МГЛУ. Сегодня Наталью пригласили забрать трудовую книжку.

— Мне позвонила лаборантка нашей кафедры. Сказала, что меня пригласили в отдел кадров, просят расписаться в приказе и забрать трудовую книжку. Я еще туда не ходила — в то время уже была не в университете, но, по моим сведениям, такое же приглашение получили около 10 человек. Насколько я знаю, еще до конца не ясно, в связи с чем их вызывают. У меня уже был один выговор, у них — только замечания. Надеемся, что с другими преподавателями все обойдется.

Наталья рассказывает, что выговор она получила после 1 сентября, когда стала заявлять свою позицию в ответ на «акции насилия».

— Мы стояли каждый день на крыльце университета и пели песни с плакатами и флагами. В итоге это расценили как нарушение трудового порядка. Все привело к тому, что ректор выпустила приказ, который запрещает проведение несогласованных акций. Поскольку мы его не послушались, мне дали выговор, другим преподавателям — замечания. Думаю, такие разные решения в отношении нас связаны с мнением руководства. Оно считает, что я подстрекаю студентов — в мой адрес звучали такие обвинения.

Анна Аблова, преподаватель кафедры теории и практики английского языка

Сегодня приглашение зайти в отдел кадров поступило и Анне Абловой. Преподаватель говорит, о том, что ее уволят, она знала и раньше. Просто не думала, что все произойдет так скоро.

— Пока что мне просто сказали подойти в отдел кадров. На кафедре сообщили, что мне нужно это сделать сегодня-завтра. Я спросила, откуда такая спешка. Ответили: «Кажется, вас увольняют». Вообще, уволить меня должны были 27 ноября — в этот день заканчивается срочный трудовой договор. О том, что мне его не будут продлевать, было сказано в начале октября. Связано это, конечно, с выражением моей гражданской позиции. Но, видимо, было решено не дожидаться этих сроков, — рассказывает Анна.

По словам преподавателя, после акций протеста ей сказали, что она нарушила приказ ректора. Если говорить конкретнее, участвовала в несанкционированных мероприятиях на территории университета.

— Добавили, что я и другие преподаватели провоцируем студентов, не занимаем должную позицию. Отметили, что я разочаровала администрацию как воспитатель, потому что занималась тем, что меня не касается. Так мне объяснили мое увольнение на личной встрече с ректором. А через день на административном собрании причина резко поменялось. Сказали, что кафедра, на которой я работаю, просто будет переформирована.





Ксения Каткова, преподаватель кафедры теории и практики перевода №2

По нашей информации, приглашение в отдел кадров поступило еще одной преподавательнице — Катковой Ксении. Правда, пока она не уверена, что речь идет именно об увольнении.

— Если честно, я сама не в курсе ситуации, узнала из новостей. Попросила лаборанта узнать в отделе кадров, ей сказали, что мне дали выговор. Звонила сама — сказали, что начальника отдела кадров нет на месте, приказ у него, «звоните завтра». Поэтому пока ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.

В редакцию Onliner также поступили сведения, что еще одну преподавательницу сегодня пригласили забрать трудовую книжку. Пока мы не смогли ей дозвониться. Как только мы получим ее комментарий, сразу же опубликуем его здесь.





Мы также звонили в ректорат МГЛУ, чтобы узнать подробности произошедшего у администрации.

— Ректор сейчас на совещании, — ответили нам и попросили оставить свои контакты.

Как только мы получим дополнительную информацию, разместим ее в публикации.