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Что происходит на границе? Граждан Беларуси не впускают на родину

29.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Граждане Беларуси, возвращающиеся из Литвы, Латвии, Польши и Украины, не могут попасть на родину. В пунктах пропуска на границах сотрудники Госпогранкомитета отказывают им во въезде.

Что происходит на границе? Граждан Беларуси не впускают на родину

Что происходит на границе? Граждан Беларуси не впускают на родину

Такая ситуация начала складываться примерно с полудня. Сейчас на въездах в пункт пропуска и на нейтральных полосах скопились очереди из автомобилей на въезд в Беларусь.

Пограничники не могут объяснить действительные причины запрета на въезд, ссылаются на некие эпидемиологические меры в связи с распространением COVID-19.

По имеющейся информации, ситуация касается наземных пунктов пропуска. Тех, кто прилетает в Национальный аэропорт Минск, впускают на территорию страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане Беларуси, возвращающиеся из Литвы, Латвии, Польши и Украины, не могут попасть на родину. В пунктах пропуска на границах сотрудники Госпогранкомитета...
 
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