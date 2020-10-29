Что происходит на границе? Граждан Беларуси не впускают на родину

Граждане Беларуси, возвращающиеся из Литвы, Латвии, Польши и Украины, не могут попасть на родину. В пунктах пропуска на границах сотрудники Госпогранкомитета отказывают им во въезде.









Такая ситуация начала складываться примерно с полудня. Сейчас на въездах в пункт пропуска и на нейтральных полосах скопились очереди из автомобилей на въезд в Беларусь.

Пограничники не могут объяснить действительные причины запрета на въезд, ссылаются на некие эпидемиологические меры в связи с распространением COVID-19.

По имеющейся информации, ситуация касается наземных пунктов пропуска. Тех, кто прилетает в Национальный аэропорт Минск, впускают на территорию страны.