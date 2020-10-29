Фонд культурной солидарности ведет переговоры с европейскими театрами по поводу сотрудничества с уволенными белорусскими оперными звездами

Фонд культурной солидарности ведет переговоры с театрами Европы по поводу возможности их сотрудничества с лишившимися работы белорусскими оперными артистами, сообщил на пресс-конференции 29 октября в онлайн-формате один из руководителей фонда, журналист и продюсер Сергей Будкин.





«Творческие люди — люди в профессии, они не знают, что без работы делать, — сказал он. — Поэтому одно из направлений работы — прямо сейчас мы разговаривали с европейскими театрами, чтобы они взяли на работу, стажировку наших уволенных звезд оперы. Работы много, нужна юридическая, психологическая поддержка».

По словам Будкина, через сайт фонда можно предложить свой творческий проект и соответственно запросить помощь в поиске его финансирования. «Мы сейчас набираем пул партнеров. Мы готовы помочь всеми своими силами каждому из стоящих проектов и каждому творческому деятелю из тех, кто публично высказал свою позицию и пострадал от этого», — сказал представитель фонда.

Также через сайт можно сообщить о своем увольнении для того, чтобы получить материальную поддержку от фонда BySol. «Помощь при увольнении — это та помощь, которая может быть оказана на 100%, — заявил Будкин. — Мы работаем прямо через стенку с фондом BySol, такие случаи сразу же берутся в оборот. Я прикладываю усилия, чтобы это было быстро, чтобы все, кто остался без работы за выражение своих взглядов, получили хотя бы эту выплату».

По его словам, Фонд культурной солидарности, действующий всего три недели, был создан в том числе по той причине, что уже существовавшие к тому моменту фонды «не закрывали всех потребностей и не могли справиться со всеми запросами, особенно от деятелей культуры».

«Мало того, что они уволены, творцы лишены возможностей для самореализации, артисты не могут давать концерты, выступать, потому что ситуация такая. Все это требует разных форм поддержки, мы хотим это наладить», — отметил Будкин.

Помимо прочего фонд начинает международную кампанию солидарности, цель которой — «привлечь мировых звезд и рассказать о том, что происходит в Беларуси».

«Со вчерашнего дня мы также начали проводить аукционы солидарности. Сейчас [лидер группы «Дай дорогу»] Юрий Стыльский и [лидер группы «Крама»] Игорь Ворошкевич выставили свои лоты. Можно купить гитару Ворошкевича и автопортрет Стыльского, деньги за это пойдут в наш фонд», — сказал Будкин.