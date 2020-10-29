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Белорусы создали виртуальную примерочную на основе ИИ и выходят на Product Hunt
Источник материала: Партизан
Good Style — приложение от белорусской студии VIPIT, которое позволяет виртуально примерять одежду. В рамках мирового релиза Good Style будет участвовать в голосовании на Product Hunt.
Пользователь приложения может создать свой виртуальный прототип, выбрав соответствующий тип фигуры, цвет кожи и добавив собственное фото. Одежда, которую примеряет виртуальный двойник пользователя, добавляется двумя способами: можно загрузить в приложение фотографии собственных вещей или выбрать их из каталога партнёров Good Style.
ИИ-алгоритм подбирает и советует дополнительные предметы одежды, основываясь на гардеробе пользователя. В приложении предусмотрен раздел модных новостей, в котором представлена информация о современных модных тенденциях,
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Good Style — приложение от белорусской студии VIPIT, которое позволяет виртуально примерять одежду. В рамках мирового релиза Good Style будет участвовать в голосовании на...
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