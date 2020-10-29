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Официально: границы закрылись. Сроки не называются

29.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпогранкомитет попытался дать разъяснение ситуации, сложившейся на границе.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Куда деваться белорусам, которые из-за внезапного решения белорусских властей остались в чужой стране без средств к существованию, в Госпогранкомитете не поясняют. 
 
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.
 
Теги: Минск
 
 
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Госпогранкомитет попытался дать разъяснение ситуации, сложившейся на границе.
 
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