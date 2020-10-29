Лукашенко подписал распоряжение о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает БЕЛТА. В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко.

В распоряжении — поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в Республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.