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Лукашенко подписал распоряжение о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания

29.10.2020 19:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает БЕЛТА. В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко.

В распоряжении — поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в Республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.

 
 
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Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает БЕЛТА. В соответствии с документом...
 
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