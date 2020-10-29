|
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания»,
В распоряжении — поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.
Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в Республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает БЕЛТА. В соответствии с документом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)