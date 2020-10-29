ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГПК: въезд в Беларусь временно ограничен из-за эпидемии. Есть исключения

29.10.2020 19:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Спустя около трех часов после первых сообщений о закрытии границы Госпогранкомитет разместил официальный комментарий: «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах РБ временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

Под ограничения, по информации пограничников, не подпадают:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

О ситуации, при которой граждане Беларуси не могли вернуться на родину, в комментарии не упоминается.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя около трех часов после первых сообщений о закрытии границы Госпогранкомитет разместил официальный комментарий: «В связи со сложившейся эпидемической...
 
Новости дня
Новости разные
 
В одном из минских универмагов начался сезон работы гардероба. А что в других
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика