ГПК: въезд в Беларусь временно ограничен из-за эпидемии. Есть исключения

Источник материала: Onliner

Спустя около трех часов после первых сообщений о закрытии границы Госпогранкомитет разместил официальный комментарий: «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах РБ временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

Под ограничения, по информации пограничников, не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

О ситуации, при которой граждане Беларуси не могли вернуться на родину, в комментарии не упоминается.