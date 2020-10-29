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ГПК: въезд в Беларусь временно ограничен из-за эпидемии. Есть исключения
Источник материала: Onliner
Спустя около трех часов после первых
Под ограничения, по информации пограничников, не подпадают:
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
О ситуации, при которой граждане Беларуси
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Спустя около трех часов после первых сообщений о закрытии границы Госпогранкомитет разместил официальный комментарий: «В связи со сложившейся эпидемической...
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