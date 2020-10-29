«В Беларуси — война цивилизаций». Почему восстали театралы

В культурной среде, в ее сути изначально заложен протестный потенциал. Мирная белорусская революция разбудила его, чтобы противостоять лжи и насилию, которые выплеснула на белорусов власть.





За эти почти три месяца мы поняли, что для политического режима не существует никаких авторитетов ни в спорте, ни в культуре, ни в какой-либо другой сфере. Любого, кто встал на сторону альтернативы, сколько бы ни было до этого заслуг перед родиной, сомнут и растопчут.

В какую тьму бескультурья ведет белорусов действующая власть и почему для нее ничего не значит ни талант артиста, ни авторитет директора театра, разбирались Naviny.by.

Сложная эпидемиологическая ситуация или увольнение первой скрипки?

Национальный академический Большой театр оперы и балета отменяет спектакли и концерты с 29 октября по 20 ноября «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», обусловленной распространением COVID-19, сообщила пресс-служба театра.

«Обстановка сложная на самом деле. В хоре больше половины людей по болезни отсутствует, поэтому не хватает людей петь хоровые оперы. И в оркестре тоже есть заболевшие», — отметила представительница пресс-службы Ольга Савицкая.

Однако это только внешняя сторона медали. Недавно сразу несколько артистов театра высказались против политики насилия властей. 23 октября на ютуб-канале Фонда культурной солидарности было опубликовано видеообращение более двадцати деятелей культуры, которые призвали отказаться от посещения культурных учреждений, а коллег из госструктур просили не выходить на работу 26 октября — в день начала всеобщей забастовки. В записи обращения приняли участие и представители белорусской оперы — дирижер Андрей Галанов, солист Илья Сильчуков, а также певица Маргарита Левчук, которая уволилась из Большого театра еще в марте.

28 октября, через неделю после опубликования видеообращения, перед началом оперы «Царская невеста» артисты театра к зрителям со словами о том, что в стране творится беззаконие, и в такой момент они не могут молчать, а затем спели «Магутны Божа». Кто-то в зале кричал «Прекратите безобразие», а кто-то «Жыве Беларусь!»

Этот гимн свободе вскоре появился на youtube-канале Ильи Сильчукова. В клипе, который кого-то заставит плакать и у многих вызовет резкое неприятие насилия в нашей стране, снялись артисты Купаловского театра.

Реакция администрации Большого театра на акты проявления артистами гражданской позиции не заставила долго ждать. Из Большого театра уволены Андрей Галанов, Илья Сильчуков,а также первая скрипка оркестра Регина Саркисова и музыканты Алла Джиган и Александра Потемина. Об увольнениях сообщил Белорусский фонд культурной солидарности, Сильчуков и Саркисова рассказали о своем увольнении в комментарии для TUT.by. В театре же, наоборот, БелаПАН не подтвердили увольнение, отметив, что Сильчуков на больничном, а с другими сотрудниками «точно еще не решено, непонятно».

Гродненский областной театр: «Мы тоже против лжи и насилия»

Волна увольнений накрыла и Гродненский областной драматический театра, которые присоединились к забастовке.

Утром 27 октября главный режиссер театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко написали заявления о присоединении к национальной забастовке. Директор драмтеатра Игорь Гедич предложил им уволиться по собственному желанию. После того как режиссеры отказались, их уволили по статье — за неисполнение рабочих обязанностей.

В театре не осталось режиссеров , а семь артистов Гродненского театра в знак солидарности с ними 28 октября поддержали забастовку. Они сообщили в видеообращении: «Мы тоже против лжи и насилия. Мы выступаем за восстановление законности в нашей стране, за освобождение всех политических заключенных и за новые прозрачные выборы».

После этого актрис Валентину Харитонову и Наталью Леонову уволили по статье. Остальных актеров, которые присутствуют на видео в поддержку уволенных режиссеров, вызвали на разговор, сообщил TUT.by.

Ранее в сентябре из театра уволили актера Игоря Уланова — 20 сентября он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — мСергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. По соглашению сторон была уволена и актриса Елизавета Милинцевич, участвовавшая в недоигранном спектакле.

Национальный театр, который у нас украли

Ранее у белорусов забрали Купаловский театр, который де-юре существует, но в нем объявлен простой до декабря. Из театра еще в августе уволились 58 человек в знак протеста против увольнения директора Павла Латушко.

Теперь число уволившихся увеличилось до 63 человек, рассказала народная актриса Беларуси, звезда Купаловского театра Зоя Белохвостик на онлайн-конференции 29 октября. Она считает, что произошедшее в театре — результат позиции директора театра и актеров, которую они высказывали еще до 9 августа, а потом случился мировоззренческий конфликт:

«Когда после выборов случился этот кровавый ужас, моя дочь актриса театра Валентина Гарцуева пришла ко мне и сказала, что мы должны что-то сделать».

И 12 августа появилось видео купаловцев против насилия в стране. Зоя Белохвостик сказала, что после этого видео и еще ранее власти требовали у Павла Латушко уволить актеров, которые открыто выражали свою гражданскую позицию, он отказался. В результате уволили его, актеры ушли сами:

«И мы теперь работаем как самодеятельный кружок. Ни помещения, ни билетов. Выпустили спектакль “Тутэйшыя” , записали его на видео и устроили закрытый показ. Теперь артисты играют концерты. Мы делаем это осторожно, потому что надо быть на свободе, чтобы делать больше».

Зоя Белохвостик проводит параллель между событиями сталинских репрессий и нашим временем: «Мы вылетели из своего купаловского дома на пороге столетнего юбилея театра. Параллель с судьбой расстрелянных поэтов в ночь на 29 октября прямая. В Беларуси — война цивилизаций, мы не хотим, чтобы Беларусь оставалась в пещерном времени».

Солидарность. «Вся Беларусь обратилась в фонды»

Уволенные актеры, музыканты и режиссеры могут обратиться в Фонд культурной солидарности . «Фонд существует три недели, и уже много обращений, много случаев, с которыми надо работать», — говорит представитель фонда Сергей Будкин.

Он отметил, что сегодня власти беспощадно расправляются с культурой, не ценят творческих людей, хотя многие из них являются гордостью Беларуси.

«Ситуация требует разных форм поддержки. Мы оказываем помощь деятелям культуры при увольнении, пытаемся сделать так, чтобы это происходило быстро. Замены уволенным актерам в театрах найти невозможно. Надо не идти на компромисс с властями и администрацией, а идти за уволенными, пути назад уже нет», — считает Будкин.

По его информации, в целом, без выборки по профессиям, за два месяца фонд солидарности BySOL выплатил 634 уволенным 1 042 377 евро.

«Пока деятелей культуры невозможно отделить от общей массы уволенных, так как в фонде работает только два человека, а объем данных огромный. Через несколько недель будет детальная информация. В фонды сейчас подалась практически вся Беларусь, и у каждого своя ситуация», — рассказал Сергей Будкин.

Однако материальная помощь не снимает проблемы самореализации творческого человека, говорит Будкин: «Один человек после выплаты сказал мне: “А что мне дальше делать?”». На этот вопрос нет ответа. Точечно Фонд культурной солидарности пытается решить проблему — уже, например, ведутся переговоры с европейскими театрами по поводу сотрудничества с уволенными актерами, музыкантами Большого театра.

Репрессии против белорусского народа, деятелей культуры трагичны, но они способствуют консолидации общества, включению в политическую жизнь, отметил Будкин: