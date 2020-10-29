Лукашенко требует принять решение о непризнании в Беларуси дипломов иностранных вузов

Во время назначения своих помощников по регионам 29 октября Александр Лукашенко анонсировал принятие решения о непризнании в Беларуси дипломов иностранных учебных заведений.



Фото: president.gov.by

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — цитирует его пресс-служба.

Лукашенко высказался о студенческих забастовках: «Очень важный вопрос — безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой».

В связи с этим он прокомментировал желание студентов уехать учиться за границу. «Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Кого-то там оставят — одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых», — сказал Лукашенко.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — заявил он.

Лукашенко затронул эту тему, «чтобы студенты понимали, что может быть». «Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — подчеркнул он.

Лукашенко также высказался о протестах медиков и недавней акции в Театре оперы и балета : «Когда говорят мне, что врач где-то развернул это коллаборационистское знамя (судя по всему, бело-красно-белый флаг. — ред.), мне плохо становится. Не говоря уже об учителях (я, правда, в последнее время не слышу)».

«Люди пришли оперу послушать, спектакль посмотреть. Они (протестующие) заранее скупают билеты, две-три минуты, снимок сделали и разбежались», — заявил Лукашенко.

В связи с этом он поручил «обратить внимание на работу тех, кто отвечает за безопасность в соответствующих учреждениях культуры».

27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».