ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко требует принять решение о непризнании в Беларуси дипломов иностранных вузов

29.10.2020 20:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во время назначения своих помощников по регионам 29 октября Александр Лукашенко анонсировал принятие решения о непризнании в Беларуси дипломов иностранных учебных заведений.

Лукашенко требует принять решение о непризнании в Беларуси дипломов иностранных вузов
Фото: president.gov.by

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — цитирует его пресс-служба.

Лукашенко высказался о студенческих забастовках: «Очень важный вопрос — безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой».

В связи с этим он прокомментировал желание студентов уехать учиться за границу. «Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Кого-то там оставят — одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых», — сказал Лукашенко.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — заявил он.

Лукашенко затронул эту тему, «чтобы студенты понимали, что может быть». «Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — подчеркнул он.

Лукашенко также высказался о протестах медиков и недавней акции в Театре оперы и балета: «Когда говорят мне, что врач где-то развернул это коллаборационистское знамя (судя по всему, бело-красно-белый флаг. — ред.), мне плохо становится. Не говоря уже об учителях (я, правда, в последнее время не слышу)».

«Люди пришли оперу послушать, спектакль посмотреть. Они (протестующие) заранее скупают билеты, две-три минуты, снимок сделали и разбежались», — заявил Лукашенко.

В связи с этом он поручил «обратить внимание на работу тех, кто отвечает за безопасность в соответствующих учреждениях культуры».

27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

Начиная с 28 октября поступают многочисленные сообщения об отчислении студентов. Возле некоторых вузов, в частности, Белорусского государственного медицинского университета вчера и сегодня проходили акции солидарности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время назначения своих помощников по регионам 29 октября Александр Лукашенко анонсировал принятие решения о непризнании в Беларуси дипломов иностранных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коммунальное ЧП в районе площади Победы. По дороге течет кипяток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика