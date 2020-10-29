«Очень сложное решение»: проекты соучредителя KYKY Саши Василевича галерея «Ў» и «Ў-бар» закрываются

Источник материала: KYKY

Галерея современного искусства «Ў» и «Ў бар» объявили о закрытии.

Последним проектом, реализованным командой галереи, станет выставка «Кранальная дыстанцыя», которая работает с 29 октября, 19: 00.

«Галерея начала работу в 2009 году в помещении на Независимости, 37А и фактически стала одним из главных центров культурной жизни Минска, — пишет команда галереи. — В 2018 году «Ў» переместилась на Октябрьскую, 19 и организовала масштабные выставки беларуского и международного современного искусства.

Галерея благодарит всех партнеров, которые поддерживали ее на протяжении 11 лет, уникальных художников, которые наполняли своими работами пространство [галереи], и невероятных гостей, что создали своей энергией атмосферу проекта.

«Ў-бар» — первый демократический винный бар в Минске — помог сформировать теперь уже постоянную винную культуру города. Бесконечная признательность всем барменам, музыкантам, ди-джеям и друзьям за счастливые годы и минуты вместе!

Закрытие проекта связано со сменой партнеров: из числа акционеров юридических лиц выходят Валентина Киселева, Анна Чистосердова, Александр Василевич и Надежда Зеленкова. Валентина — сооснователь проекта, руководящий патнер, директор и куратор галереи. Анна — сооснователь проекта, руководящий патнер, арт-директор галереи.

Александр — один из инициаторов и сооснователей проекта уже более двух месяцев находится под стражей и признан политическим заключенным. Надежда присоединилась к команде галереи в 2010 году в качестве директора по развитию, а позже стала одним из партнеров. Один из сооснователей и партнеров галереи «Ў» и «Ў-бара» — Валентин Лосев — продолжит свое участие в новом проекте на Октябрьской, 19.

Валентина Киселева: «Закрытие проекта имеет много причин, и решение, принятое основателями, — очень сложное. Но теперь время перемен, и мы верим, что все изменения к лучшему! Галерея достойно выполнила свою миссию и реализовала много замечательных проектов. Девиз, который мы когда-то придумали — «искусство и безусловная любовь — это тот ритм, который, я надеюсь, созвучен битью и в ваших сердцах. Большое спасибо всем, кто был с нами эти годы! До новых встреч и проектов».

Анна Чистосердова: «Наша деятельность, и даже больше — жизнь, на протяжении последних 11 лет подарила огромное количество прекрасных друзей и партнеров, невероятный опыт и сделала современное беларуское искусство видимым не только в стране, но и за ее пределами. Закрытие проекта-трудное решение, но я верю, искусство и безусловная любовь всегда побеждают».

Надя Зеленкова: «Здесь жили наши друзья, знакомые и незнакомые прекрасные люди. Здесь рождалась дружба, любовь и новая жизнь. С галереей все будет хорошо: рано или поздно, так или иначе, проект родиться вновь».

P.S. Новый состав партнеров будет развивать пространство на Октябрьской, 19 под брендом «Вершы». Под этим именем будут работать и бар, и культурное пространство. Выставка «Кранальная дыстанцыя», которая начнется в галерее современного искусства «Ў», продолжится уже в пространстве «Вершы».