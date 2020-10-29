Таможенники Беларуси задержали крупнейшую за 10 лет партию гашиша

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские таможенники задержали на границе крупнейшую за 10 лет партию наркотиков – три миллиона доз гашиша. Стоимость незаконного товара на черном рынке превышает 13 миллионов долларов, передает «МИР 24».

Почти 700 килограммов наркотиков спрятали в морском контейнере и пытались провезти под видом пестицидов для российского заказчика. Большегруз ехал из Риги, и был задержан в пункте пропуска в Витебской области. За рулем машины оказался 44-летний гражданин Беларуси. Он взят под стражу. И теперь правоохранители пытаются вычислить всех причастных к преступлению.

«Таможенными органами совместно с Министерством внутренних дел организованы и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц. К сведению, задержанная партия гашиша рассчитана на 3,3 миллиона доз», – сообщил начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси Эдуард Данилович. По факту преступления уже возбудили уголовное дело. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.