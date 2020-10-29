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Таможенники Беларуси задержали крупнейшую за 10 лет партию гашиша

29.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские таможенники задержали на границе крупнейшую за 10 лет партию наркотиков – три миллиона доз гашиша. Стоимость незаконного товара на черном рынке превышает 13 миллионов долларов, передает «МИР 24».

Почти 700 килограммов наркотиков спрятали в морском контейнере и пытались провезти под видом пестицидов для российского заказчика. Большегруз ехал из Риги, и был задержан в пункте пропуска в Витебской области. За рулем машины оказался 44-летний гражданин Беларуси. Он взят под стражу. И теперь правоохранители пытаются вычислить всех причастных к преступлению.

«Таможенными органами совместно с Министерством внутренних дел организованы и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц. К сведению, задержанная партия гашиша рассчитана на 3,3 миллиона доз», – сообщил начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси Эдуард Данилович. По факту преступления уже возбудили уголовное дело. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность наркогруппировки, которая продавала крупные партии наркотических веществ на Дальнем Востоке. У злоумышленников было изъято около 100 килограммов марихуаны.



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Стоимость товара на черном рынке превышает 13 миллионов долларов. Груз спрятали в морском контейнере и пытались провезти под видом пестицидов для российского...
 
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