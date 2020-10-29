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Читатели прислали видео вспышек возле улицы Тимирязева. В этом районе находятся Минские районные электросети

29.10.2020 20:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели прислали в нашу редакцию видео. Говорят, заметили яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Они отмечают, что рядом находятся Минские районные электросети. На видео действительно видно, как что-то яркое периодические вспыхивает и затухает с громким звуком.

Чтобы узнать, что произошло, мы позвонили Александру Малькову, пресс-секретарю «Белэнерго». Он сообщил, что пока никакой информации о произошедшем у него нет. Как только мы узнаем подробности, сразу опубликуем их здесь.

 
 
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Читатели прислали в нашу редакцию видео. Говорят, заметили яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Они отмечают, что рядом находятся Минские районные электросети....
 
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