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Читатели прислали видео вспышек возле улицы Тимирязева. В этом районе находятся Минские районные электросети
Источник материала: Onliner
Читатели прислали в нашу редакцию видео. Говорят, заметили яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Они отмечают, что рядом находятся Минские районные электросети. На видео действительно видно, как что-то яркое периодические вспыхивает и затухает с громким звуком.
Чтобы узнать, что произошло, мы позвонили Александру Малькову, пресс-секретарю «Белэнерго». Он сообщил, что пока никакой информации о произошедшем у него нет. Как только мы узнаем подробности, сразу опубликуем их здесь.
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Читатели прислали видео вспышек возле улицы Тимирязева. В этом районе находятся Минские районные электросети
Читатели прислали в нашу редакцию видео. Говорят, заметили яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Они отмечают, что рядом находятся Минские районные электросети....
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