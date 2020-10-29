Читатели прислали видео вспышек возле улицы Тимирязева. В этом районе находятся Минские районные электросети

Источник материала: Onliner

Читатели прислали в нашу редакцию видео. Говорят, заметили яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Они отмечают, что рядом находятся Минские районные электросети. На видео действительно видно, как что-то яркое периодические вспыхивает и затухает с громким звуком.

Чтобы узнать, что произошло, мы позвонили Александру Малькову, пресс-секретарю «Белэнерго». Он сообщил, что пока никакой информации о произошедшем у него нет. Как только мы узнаем подробности, сразу опубликуем их здесь.