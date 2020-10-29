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Серьезная авария на МКАД в районе Каменной Горки
Источник материала: Onliner
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По крайней мере у двух автомобилей — микроавтобуса Mercedes и легкового Citroen — серьезные повреждения. Проезжая часть усыпана обломками. Citroen развернуло в обратную сторону.
(будет дополнено)
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном дорожно-транспортном происшествии на МКАД, в районе Каменной Горки. По предварительной информации, авария...
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