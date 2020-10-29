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«Минсктранс» приостанавливает международные перевозки

29.10.2020 20:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня «Минсктранс» приостанавливает международные перевозки. Об этом журналисту Onliner сообщили в пресс-службе.

— Да, это правда. С сегодняшнего дня приостанавливаются международные перевозки по всем направлениям. На какой срок, пока неизвестно — все будет зависеть от ситуации на границе, — прокомментировали нам.

Напомним, сегодня стало известно, что Беларусь внезапно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Причина — «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах РБ». Подробнее об этом мы писали здесь.

 
 
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С сегодняшнего дня «Минсктранс» приостанавливает международные перевозки. Об этом журналисту Onliner сообщили в пресс-службе. Читать далее…
 
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