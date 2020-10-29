Тихановская о закрытии границ: Режим разрушает себя сам

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 29 октября распространила заявление, в котором прокомментировала последние решения Александра Лукашенко.





«Режим разрушает себя сам. И закрытие границ , и очередные назначения (в частности, министром внутренних дел назначен Иван Кубраков. — ред.) — это сигналы ослабления его власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике, — считает политик. — Но, пытаясь изолировать Беларусь, он изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников. А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы».

Все это, по мнению Тихановской, является результатом мирного протеста белорусов. «Нужно не останавливаться и продолжать стоять на своем. Каждый новый день протеста приближает нас к победе, а режим — к его концу», — уверена она.