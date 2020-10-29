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Тихановская о закрытии границ: Режим разрушает себя сам
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 29 октября распространила заявление, в котором прокомментировала последние решения Александра Лукашенко.
«Режим разрушает себя сам. И
Все это, по мнению Тихановской, является результатом мирного протеста белорусов. «Нужно не останавливаться и продолжать стоять на своем. Каждый новый день протеста приближает нас к победе, а режим — к его концу», — уверена она.
Белорусские граждане 29 октября начали массово
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 29 октября распространила заявление, в котором прокомментировала последние решения Александра...
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