Минсктранс: Приостановлены международные рейсы

сообщение в телеграм-канале транспортного предприятия. "В связи с ограничением на въезд на территорию Республики Беларусь с 19.00 29 октября временно приостановлено выполнение рейсов по международным маршрутам", - цитирует Интерфаксв телеграм-канале транспортного предприятия.













Как ранее сообщал Госпогранкомитет, Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.



